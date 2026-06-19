円安が急速に進んでいます。外国為替市場では、円相場が一時、1ドル＝161円80銭台をつけるなど、およそ39年ぶりの円安水準に迫っています。歯止めのかからない円安は、ついに歴史的な水準が視野に入りました。およそ2年ぶりとなる1ドル＝161円台に、市場では政府・日銀による為替介入の可能性も意識されています。これまで1ドル＝160円前後で推移していた円相場。きょう未明、1ドル＝161円80銭台をつけ、およそ39年ぶりの円安水準