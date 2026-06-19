コンラッド大阪の40スカイバー＆ラウンジでは2026年6月8日から8月16日までの期間限定で、2026年春・夏のトレンドカラーのパープルと旬のアサイーやベリーを取り入れた「Purple Moment（パープル・モーメント）」アサイー＆ベリーアフタヌーンティーを提供中！螺旋階段を模したスタンドにはクランベリーやブルーベリーなども使用したメニュ&#