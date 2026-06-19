農業の楽しさを知ってもらおうと、きょう滑川市で園児が特産トマトを摘み取りしました。滑川市内にあるトマトの栽培ハウスに集まったのは、近くのこども園に通う年長の園児13人です。きょう摘み取ったのは、市がブランド化を進める、滑川沖の海洋深層水を使って栽培されたトマトです。甘みとほどよい酸味の絶妙なバランスが特徴だということです。この取り組みは、農業の楽しさを知ってもらい、特産品への理解を深めてもらおうと毎