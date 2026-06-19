『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が18日、自身のXを更新。ゲーム『ドラゴンクエスト5』の登場キャラ・主人公の娘のイラストを投稿すると、ネット上で話題になっている。【画像】気になる髪色は！矢吹先生が描いた『ドラクエ5』主人公の娘イラスト定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏は今回、「ラクガキ『ドラゴンクエストV』より女の子(主人公の娘)中1のとき、RPGにハマったき