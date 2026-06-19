梅雨入りも間近とみられる中、射水市の太閤山ランドでは2万株のアジサイが見頃を迎え来園者を楽しませています。色鮮やかなアジサイが、およそ150種、2万株も。太閤山ランドでは、きょうから「あじさい祭り」が開かれています。訪れた人は、カメラやスマホを手に写真を撮ったり、じっくりと眺めたりして楽しんでいました。アジサイは他の植物に比べて楽しめる期間が長く、見頃は来週末ごろまで続くということです。県内はきょう午