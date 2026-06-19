ウエストランドの井口浩之が１８日、テレビ朝日系「アメトーーク」で、ダウ９００００の蓮見翔の「お笑いははやってない」発言について言及した。この日は人気企画の「芸人矢印トーク」。出演芸人が出演芸人についてトークする企画で、蓮見が最近メディアで言っている「お笑いははやってない」について、レインボーのジャンボが「オレら芸人、もっと怒るかもしれない、ファンも怒るかもしれない。でも怒らないのは華がないから