栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件の現場近くで逮捕された下見をしていたとみられる男が、東京・新宿区で金庫が盗まれた事件にも関与した疑いがあるとして、警視庁に逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、茨城県八千代町の清掃作業員・渡辺昌英容疑者（41）で、今年4月、仲間と共謀して東京・新宿区のマンション一室に侵入し、1500万円が入った金庫を盗んだ疑いがもたれています。渡辺容疑者は先月、栃木県上三川町