「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、韓国代表０−１メキシコ代表」（１８日、グアダラハラ）ＦＩＦＡランキング２２位の韓国は同１３位のメキシコに敗れ、初黒星。１勝１敗となり、決勝トーナメント進出は持ち越しとなった。勝てば決勝Ｔ進出が決まる大一番。まさかのミスが勝敗を分けた。後半５分、左サイドからのクロスに合わせられたが、ＤＦのブロックでボールは上空に。これをＧＫキム・スンギュがキャッチにいったが、味方