タレント村重杏奈（27）が19日、都内で、ノーベル製菓のペタグーグミをPRするイベント「ペタグー号襲来！出発式」を行った。この日から全国5都市でサンプリングを実施。ペタグーグミの味わいと独自の食感で人類を“とりこ”にする計画だ。地球侵略をもくろむペタグー星人に扮（ふん）して登場した村重は、侵略を宣言する「旗揚げセレモニー」を行った。「小さい頃から芸能界が好き」だったという村重の目標は「芸能界の太陽」に