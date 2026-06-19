東京・北区の小学校で火事があり、これまでに児童や教員ら10人が病院に運ばれました。ストーブの点検中に火が出たという情報があります。19日午前11時ごろ、北区の滝野川第三小学校で「火が煙が見えている」と119番通報がありました。校舎の4階にある音楽室から火が出て、一時、複数人の児童が取り残されていましたが、避難はおおむね完了し、逃げ遅れた人がいないかどうかの確認が進められているということです。これまでに児童1