お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）の6月21日放送回は、奈良市に暮らす夫妻が登場します。笑いと涙、そして家族の再出発が詰まった新婚ストーリーです。【写真】バツ2で3児のシングルマザーだった妻「空手を習いたい」始まりは長男の一言夫は空手道場の先生、妻は3児を育ててきたバツ2のシングルマザー。2人が出会っ