「新型スカイライン」10数年ぶり登場へ！日産は2026年4月14日、新しい長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」の発表に合わせ、次期「スカイライン」のティザー画像を世界で初めて公開しました。現行の13代目V37型は2013年の登場以来、プロパイロット2.0の搭載やハイブリッドモデルの追加など、時代に応じた進化を続けながら12年以上にわたるロングライフを保ってきました。【動画】ええぇぇ！ これが「新型