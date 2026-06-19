HUNTERのアイデンティティをさらに深めるカラーリング中型モーターサイクルセグメントのグローバルリーダーであるロイヤルエンフィールドは、2026年6月15日、「HUNTER 350（ハンター・サンゴーマル）」2026年モデルのラインナップを拡充し、新色「Graphite Grey（グラファイト・グレイ）」を追加することを発表しました。予約注文は同日より開始され、2026年6月22日より日本全国のロイヤルエンフィールド正規販売店にて受注が