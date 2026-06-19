私はマリコ（38）。旦那のヨシヒロ（38）との間で、息子（ユウマ）がまだ小さい時に、忘れられない悔しくて悲しい思いをした出来事が起きました。旦那はすっかり忘れているのかもしれませんが、私はその時の恨みを忘れることができません。今でもフラッシュバックして、気持ちを切り替えることができない日があります。その日は義家族とスポーツ観戦をして、レストランに行く予定でした。朝からずっとユウマを抱っこしていた私は、