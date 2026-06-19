＜New Releases In Focus＞ 毎週発表される新譜の中から注目作品をレビューしていく連載「New Releases In Focus」。今回は、米津玄師「烏」、Original Love「愛はアカリ」、M!LK「真・運命 (曽野舜太&山中柔太朗)」、CUTIE STREET「ホメマクリズム」、AKASAKI「離さないでいて」、Rol3ert「Aftertaste (feat. REJAY)」の6作品をピックアップした。（編集部） （関連：【映像】M!LK、曽野舜太&山中柔太朗による