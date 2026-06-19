きょうは各地で、ことし一番の暑さになるでしょう。 【写真を見る】週末は広く雨 きょうの予想最高気温は名古屋で33℃ 岐阜34℃ 各地で今年一番の暑さに 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/19 昼） 正午前の名古屋市内は薄い雲は広がっていますが、朝からよく日差しも届いています。この時間の気温は31.8℃、湿度は50％で風は穏やかです。 きょうは、午後もおおむね晴れるでしょう。最高気温は名古屋で33℃、岐阜で34℃、津や尾鷲な