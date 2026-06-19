多種多様な形状のモデルが揃うパターだが、中には異なるメーカーが似た形状、コンセプトの製品をリリースしているケースが少なくない。今回はそんな『そっくり』なパターを集めて、共通点や違いを徹底検証した。【試打結果】ヒールシャフトのゼロトルクを徹底比較L.A.B.Golfは操作性もあるけど、オデッセイは超オートマ仕上げ◇◇◇【筒】今回比較するパターは、ゼロトルクの2本。L.A.B.Golfの『OZ.1i HS』とオデッセイ『S2S