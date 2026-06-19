＜ニチレイレディス初日◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。全選手が前半を終えて、プロ2年目の20歳・神谷桃歌が5アンダー・単独首位に立っている。【写真】何の話題かな？リラックスムードの菅沼菜々＆吉田鈴の1打差2位タイに吉澤柚月、ささきしょうこ、ルーキーの藤本愛菜。2打差5位タイには菅楓華、河本結、木戸愛、藤田さいき、大久