米女子ツアーで7勝を挙げ、メジャー制覇も期待される畑岡奈紗。身長158cmながら彼女の飛んで曲がらないスイングを、プロコーチの南秀樹が分析。我々アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】ダウンで座るように沈み込み、その後左ヒザを伸ばす畑岡のドライバースイング◇◇◇小柄ながらもパワフルなショットを武器とする畑岡プロ。そのスイングには参考になる点が多いので、じっくり解説したいと思い