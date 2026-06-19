＜マイヤーLPGAクラシック初日◇18日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞一時は3オーバーまで後退し、リーダーボードの下方をさまよっていた竹田麗央が、見事なカムバックを見せた。【連続写真】「下半身リード」はもう古い？ プロコーチも驚いた竹田麗央の最新フェード打ちを解説午前中から吹き荒れた強風は午後にはやや落ち着いたものの、「流された」と振り返るように、午後スタートの選手たちもそ