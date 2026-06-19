＜全米オープン初日◇18日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞【画像】未発表ドライバーを拡大すると、かなりのシャローフェース!?今季海外メジャー第3戦「全米オープン」の初日は、スタート直後の濃霧中断の影響で日没サスペンデットとなった。初日暫定トップに立つのは16ホール消化で6アンダー、PINGとパター使用契約を交わしたばかりのウィンダム・クラークだ。 また、練習日からテーラーメ