まずは、かはく【国立科学博物館公式】がポストしたこちらの画像をご覧ください。森にきのこが生えているかのように、突如ポコポコと出現した謎の赤い集団。どう見てもタコさんウィンナーにしか見えないのですが、もちろんタコさんウィンナーではありません。これ、いったい何だと思いますか?タコさんウィンナーじゃないなら、宇宙人か妖精か!? 謎の生物が森を散策しているようにも見えて、なんだか心が和みますが……、気になる正