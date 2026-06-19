19日午前4時7分頃、新潟県阿賀町豊美乙地内の民家の庭先で、体長約0.5メートルのクマ1頭が目撃されました。 通行人から津川警察署へ通報があり、クマが民家直近で目撃されたことが確認されています。 津川署は阿賀町役場と連携し、地域住民への注意喚起を目的とした広報活動および警戒活動を実施しています。