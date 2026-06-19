シンガポール在住のタレント福田萌（41）が19日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」中田敦彦（43）との2ショットを公開した。6月5日に41歳の誕生日を迎えた福田。「誕生日、お祝いしてもらいました」と夫婦でお祝いする幸せショットを投稿した。福田のインスタ投稿に中田が登場するのは、昨年8月の名他の相方・藤森慎吾の結婚式投稿以来。フォロワーからは「あっちゃんお久しぶりにみま