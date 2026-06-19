3人組音楽ユニット「ZIPANG OPERA」が19日、公式サイトを更新。メンバーの佐藤流司（31）のが心身の不調のためツアー全公演を辞退することを発表した。「『ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜』に関するお知らせ」と題してサイトを更新。「ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜」に関しまして、佐藤流司の所属事務所から発表がありました通り、心身の不調により全公演を辞退したいとの申し入れがございました」