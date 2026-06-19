シンガー・ソングライター七尾旅人（46）が19日、Xを更新。複数の疑惑が追及されている高市早苗首相をめぐり私見を述べた。七尾は「トランプによるイラン和平合意、全方位から非難の嵐ーー『数十年で最悪の外交的失策』」との見出しが付けられた記事を引用し、「大方の予想通り、トランプの大惨敗。私益のために無辜の人々の生命を、国家を、軍隊を私物化してきた男に鉄槌がくだされる」と言及。続けて「これに媚びへつらい、日本