◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージA組第2節 メキシコ1-0韓国(日本時間19日、エスタディオ・グアダラハラ)メキシコが韓国を下し2連勝。勝ち点6とし決勝トーナメント進出一番のりとなりました。ともに初戦に勝利した両チームが激突したこの一戦。前半は互いにゴール前に迫るなど、ゴールまであと一歩と迫る互角の戦いをみせ0-0のまま終えます。すると後半開始すぐの5分にメキシコが思わぬ形で先制。韓国のゴール前