ナインティナイン矢部浩之（54）が18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に相方の岡村隆史（55）とともに生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対オランダ戦の現地観戦リポートを報告した。矢部は仕事で現地に飛び、オランダ戦の前日練習を見届けていた。その後に行われた森保一監督の会見にも出席。会見が終了し、森保監督が会見場から退出する際「目が合った気