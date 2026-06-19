参院本会議で答弁する高市首相＝19日午前高市早苗首相は19日の参院本会議で、自民党総裁選での中傷動画作成疑惑を巡り、作成者とされる男性とのオンライン会議に公設第1秘書が参加したかどうかについて「可能性は否定しないが、はっきりとした記憶がないと報告を受けている」と語った。秘書が男性と直接会ったことはないとし「面識がない」と改めて強調した。立憲民主党の打越さく良氏は、首相が国会答弁でオンライン会議の開