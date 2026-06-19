日本心臓移植学会は心臓が停止して死亡した人から提供された心臓の移植実施に向け、本格的な検討を始めた。国内の心臓移植は脳死ドナー（提供者）からしか行われていないが、移植までの待機期間が長期化するなどドナー不足が課題となっている。学会は今後、対象患者の要件や倫理面での配慮などに関する提言をまとめる方針だ。心停止ドナーからの臓器移植は、心拍や呼吸の停止などを医師が確認し、死亡宣告をした後に臓器摘出を