作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）が18日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。超大物シンガー・ソングライターの名曲を絶賛する場面があった。この日はシンガー・ソングライターの松任谷由実とトークを展開。松任谷の楽曲について「みんながおっしゃると思うんですけれど、青春なんですよ」と高校時代に夢中になったと明かした。この日の番組内の音楽は秋元氏が松任谷の楽曲から