お笑いコンビ、アルコ＆ピースの酒井健太（42）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。コンビで特殊詐欺を撃退したエピソードを語った。この日は「やっぱり…カッケェ話令和に通じる男の美学」と題し、カッコいいと感じた人のエピソードを披露。酒井は「せんえつながらアルコ＆ピース、主に平子さんの話なんだけど」と相方平子祐希について語り始めた。昨年のイベントを開催した時のこと