将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負第2局が6月19日、栃木県日光市の「日光金谷ホテル」で行われている。防衛7連覇と自身の連勝を目指す藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に対し、タイトル戦初陣でまずは星を五分に戻したい服部慎一郎七段（26）が挑む本シリーズ。服部七段の先手番で始まった注目の第2局は、序盤から激しい火花を散らす展開となっている。【中継】藤井棋聖VS服部七段 注目の第2局（生中継