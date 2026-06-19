おぎやはぎ小木博明（54）が19日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表のMF久保建英が負傷のため1次リーグF組第2戦のチュニジア戦を欠場するという情報を、独自の目線で“深読み”をした。MC南海キャンディーズ山里亮太が「小木さんは昔からサッカー大好きで…」と振った。小木は「なんだろう。小3ぐらいから…ワールドカップは1982年のスペイン大会からずっと、