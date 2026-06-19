サノフィは6月18日、「アトピー性皮膚炎患者と就労」白書を公開した。調査は2026年4月16日〜22日、中等症以上のアトピー性皮膚炎の就労者400名および一般の就労者400名を対象にインターネットで行われた。○アトピー性皮膚炎についてアトピー性皮膚炎は湿疹の一種で、発疹をはじめとする症状を伴う慢性炎症性疾患。中等症から重症のアトピー性皮膚炎は、広範な発疹を特徴とし、持続する激しい難治性のかゆみ、皮膚の乾燥、亀裂、紅