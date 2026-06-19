アットホームは6月18日、「高齢者の賃貸居住に関する調査」の結果を発表した。全国の賃貸住宅管理会社632社を対象にした調査は2026年2月2日〜2月20日、60歳以上の賃貸入居者288人への調査は2026年2月24日〜2月26日、いずれもインターネットで行われた。○高齢を理由に入居を断ったことのある管理会社は49.2%「直近1年で高齢を理由に入居を断ったケースはありましたか」という質問に対して、約半数の管理会社が「あり」と回答。なお