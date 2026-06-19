池袋PARCOは7月3日より、7月に60周年を迎える円谷プロダクションのヒーロー『ウルトラシリーズ』とのコラボレーション企画、「ULTRA SUMMER in IKEBUKURO」を開催する。池袋PARCO「ULTRA SUMMER in IKEBUKURO」本企画では、タトゥーアーティストやグラフィックデザイナーとして活動するアーティスト「TAPPEI」による描き下ろしキービジュアルが登場。独自の世界観やペンのタッチで、誰もがどこかの空をみて思い描くことができる様