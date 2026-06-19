NordVPNは6月18日、「Life online 2.0」調査の結果を発表した。調査は2026年4月1日〜17日、日本、米国、英国など20カ国のインターネット利用者(18〜74歳、メキシコおよび韓国は18〜64歳)20,054名を対象にインターネットで行われた。○日本人が生涯オンラインで過ごす時間、4年で8年増調査によると、日本人が生涯でインターネットに接続して過ごす時間は平均19年7カ月15日にのぼる。2021年に実施した同調査では約11年5カ月だったこ