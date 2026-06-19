星野リゾートは6月18日、同社が展開する「星のや沖縄」(沖縄県・読谷村)および、「星のや富士」(山梨県・富士河口湖町)が「Hotel & Lodge Awards 2026」において、世界の「100 Finalists」に選出されたことを発表した。左:星のや沖縄・特別室ティーダのプール/右:星のや富士・キャビン(客室)同アワードは、フランスを中心にヨーロッパの富裕層やトラベラーに深く愛読されている旅行専門誌『Hotel & Lodge』が主催する、旅