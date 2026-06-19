福岡市で18日未明、女性が刃物で刺され死亡した事件で、逮捕された女が「口論になりカッとなって刺した」という趣旨の話をしていることが新たにわかりました。逮捕された藤本朱緒容疑者（36）は、18日午前3時すぎ、福岡市東区馬出の市営住宅の一室で、この部屋に住む高橋沙耶さん（33）の首や胸を刃物で複数回突き刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。その後、高橋さんは死亡しました。司法解剖の結果、死因は、体を刺さ