by Vic Harkness1986年に発生したチェルノブイリ原子力発電所事故の影響により、原子力発電所から半径30km以内は立ち入り禁止区域に指定されています。そんなチェルノブイリの立ち入り禁止区域が、ロシアのウクライナ侵攻によって一時ロシア軍に占領されたことで、区域内に生息する野生動物の行動が変化していたことが明らかになりました。Changes in wildlife activity patterns in response to war in Ukraine | Sciencehttps://