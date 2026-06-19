OpenAIは2026年6月18日に、予約したタスクを自動実行できる「Scheduled tasks」をChatGPTの新機能として発表しました。それに伴い、ユーザーの興味や過去のチャットの要約などを毎日提供する機能「Pulse」が同月中に終了することも発表されています。New in ChatGPT: a better way to schedule tasks.Scheduled tasks are faster, more reliable, and easier to manage from the new Scheduled page.The new scheduled tasks exper