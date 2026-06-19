東京午前のドル円は１６０．９９円付近まで弱含んだ。今晩のニューヨーク市場が休場となるなか、前日にかけての円売り・ドル買いが調整されている。１ドル＝１６２円付近が日本政府の次の防衛ラインとみられていることもドル円の重し。イランのファルス通信がレバノン停戦が実現されるまで米国と核開発協議を行わないことや、イランは一方的には覚書に定める履行義務を実行しないと報道しているものの、目立った反応