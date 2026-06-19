１９日前引けの日経平均株価は前日比２６１円１８銭高の７万１３１４円６７銭。前場のプライム市場の売買高概算は１１億３２０８万株、売買代金概算は６兆３６４億円。値上がり銘柄数は７５１、値下がり銘柄数は７６６、変わらずは４４銘柄だった。 日経平均株価は続伸。前日の米株式市場は、ＮＹダウが７２ドル高と上昇し、ナスダック指数も値を上げた。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は最高値を更新した。米国株