女優・裕木奈江（５６）の近影に反響が寄せられている。裕木は１９日までにインスタグラムを更新し、「紫陽花色の風吹く六月」とコメント。猫を抱き、前髪が鮮やかなブルーに染まった画像を掲載した。若々しくカラフルな写真にフォロワーは「おおおおおおおっ」「ほう、ジャパンブルーですなｗｗ」「サムライブルーの応援？」「青い髪すてき」「めっちゃめっちゃ御綺麗で可愛い過ぎ」「ＳｏＢｅａｕｔｉｆｕｌｌＷｏｍ