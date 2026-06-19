アニメーション映画監督の細田守監督が１９日、東京・中央区のＣＲＥＡＴＩＶＥＭＵＳＥＵＭＴＯＫＹＯで「細田守の原点／展」（２０日〜８月３１日）のトークイベントに、俳優の染谷将太と登場した。映画「時をかける少女」（２００６年）の２０周年を記念して開催された同展覧会。細田監督は、作品作りで大切にしていることを聞かれると、「時代とともに変わっていくものと変わらないものがある。『サマーウォーズ』も１