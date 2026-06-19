フランスのビストロ（気軽に入れる大衆レストランのこと）で食べるような具沢山のサラダは見た目も豪華で食欲をそそります。そんなデリ風サラダを自宅でもつくってみませんか？素材の味を活かしたシンプルな味付けで、特別な日にも普段のおかずにも活躍する3品をご紹介します。 ▼まろやかドレッシングが絶品！「にんじんのサラダ」 フランスでは定番のお総菜、キャロット・ラペ。細切りにしたにんじんをさっぱりとしたドレッシ