人気インフルエンサーのしなこが18日、自身のインスタグラムを更新。夏を先取りしたビキニ姿を披露した。【写真】「水着似合ってて可愛い」「スタイルいい」ビキニ姿で“夏のしなこ”しなこは「夏の475（しなこ）」とつづり、プールでポーズを決める複数のオフショットを投稿。まばゆい日差しの中で、夏らしさ全開のキュートなビキニを抜群のプロポーションで見事に着こなす姿を公開した。この投稿に、ファンからは「水着似