■FIFAワールドカップ2026グループAメキシコ 1 − 0 韓国（日本時間19日、エスタディオ・グアダラハラ／メキシコ）日本時間12日に開幕した北中米W杯も第2節に突入。メキシコ（FIFAランク13位）が日本時間19日、韓国（同22位）と対戦。1ー0で韓国に勝利し、グループステージ首位で決勝トーナメント進出を決めた。共催国のメキシコで行われ、メキシコサポーターが多く詰めかける中で始まった1戦。開始早々、韓国にイエローカード