タレントの影山優佳が出演するカナデビアの企業ブランドCMシリーズ『カナデビアの働く人』第4弾『未来の道をすすむ人たち』篇が、21日から放送される。【写真】とんでもないメンバー…大好きなお姉さんたちとの3ショットを公開した影山優佳同CMでは、「未来は、みんなでつくるからおもしろい。」をキーメッセージに、カナデビアグループで働く社員たちの情熱や創意工夫、チームワークといった“見えない力”がつながり、未来を